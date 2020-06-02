انجلترا – أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي اليوم الثلاثاء، تمديد عقد مدربه النمساوي، رالف هازنهاتل، البالغ 52 عاما لأربعة أعوام إضافية، لغاية صيف 2024.

واستلم هازنهاتل مهمة تدريب ساوثهامبتون في ديسمبر 2018، ونجح في إعادة الأمور إلى نصابها بعد خسارة مذلة أمام ليستر سيتي بنتيجة (9-0) في أكتوبر الماضي.

وكان ساوثهامبتون في المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط، عندما تم تعليق المنافسات في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال هازنهاتل، مدرب إينغولتشات ولايبزيغ الألمانيين سابقا، إنه لم يتردد في توقيع العقد الذي سيبقيه في النادي حتى عام 2024.

وأوضح: “بالنسبة لي كان القرار بسيطا، بسبب العلاقة التي بنيتها مع النادي، اللاعبين والجماهير، وأيضا بسبب العلاقة التي بنوها معي”.

وتابع: “قلت عندما وصلت إلى النادي إننا في بداية رحلة طويلة، رحلة مليئة بالأحاسيس وبأمل في المتعة. احتفلنا سويا في بعض اللحظات، فيما كانت الأخرى عاطفية ومليئة بالتحدي”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لساوثهامبتون، مارتن سيمنز: “منذ اليوم الأول، ترك رالف انطباعا إيجابيا في النادي، لدى الجميع والجماهير أيضا”.

وتابع: “انضم إلى النادي عندما كنا بحاجة إلى قيادة قوية نريدها للمضي قدما بالنادي. هذا ما قدمه، لكن وضوح الرؤية هو الذي قادنا في النهاية إلى هذه النقطة”.

المصدر: أ ف ب