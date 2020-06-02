موسكو – أكد السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، ترحيب بلاده بعقد لقاء فلسطيني إسرائيلي محتمل بموسكو وبدور روسيا في إخراج عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية من “الجمود السياسي”​​​.

وفي حديث لوكالة “سبوتنيك”، امس عقب السفير على تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الذي أكد من مقر الأمم المتحدة بجنيف، جاهزية بلاده للمشاركة في اللقاء مع الجانب الإسرائيلي بموسكو في حال عقده.

وصرح الدبلوماسي بأنه لا يملك معلومات حول موعد اللقاء المحتمل، لكنه أشار إلى وجود “ترحيب فلسطيني دائم بالمبادرة الروسية، مبادرة الرئيس بوتين لعقد اللقاء الفلسطيني الإسرائيلي في موسكو”.

وتابع: “دعوة الرئيس الروسي جاءت قبل أكثر من عامين، كما تعلمون، ونحن ما زلنا ملتزمين بهذا الموضوع، هذه الدعوة هي دائمة ومستمرة، وإذا عقد هذا اللقاء، نحن سنعتبره كسرا لحاجز الجمود السياسي الذي يحدث في الحالة الفلسطينية الإسرائيلية، ونرحب بالدور الروسي المحتمل في هذه العملية بالمرحلة القادمة”.

وأضاف نوفل أن هناك “تجديدا روسيا لهذه الدعوة، حيث صرح نائب وزير الخارجية الروسي، (ميخائيل) بوغدانوف، قبل فترة، بأنه توجد رغبة روسية مستمرة لعقد هذا اللقاء، وبالتالي نحن نؤكد على أهمية هذا اللقاء”.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن، في 19 مايو الماضي، حزمة من القرارات اتخذتها السلطة الفلسطينية ردا على الخطوات التي تتخذها إسرائيل لفرض سيادتها على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وشملت هذه القرارات انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين من كافة الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة، بما في ذلك الاتفاقات الأمنية.

المصدر: سبوتنيك