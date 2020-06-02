سوريا – أصدر المصرف المركزي السوري، اليوم الثلاثاء، تعميما يقضي بوضع سقف للأموال المسموح نقلها بين المحافظات، برفقة مسافر.

وأهاب المصرف في التعميم: “بعدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية”.

وطلب المصرف العمل على “تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في الجمهورية العربية السورية”.

وقال المصرف إن ذلك يأتي “لاحقا للإجراءات التي اتخذها إثر قيامه بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية، وحرصاً منه على سلامة المواطنين وأموالهم وتجنبا لتعرضهم لأية مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال”.

وكانت ست شركات لتحويل الأموال أوقفت مؤقتا عن خدمة التحويل وذلك ضمن إجراءات تشهدها البلاد “لضبط” تحويلات الأموال، وكان آخرها بيان أصدره المركزي السوري أمس يحذر فيه من التعامل مع مجهولين يقومون بعمليات التحويل.

المصدر: RT