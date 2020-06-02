ليبيا – كشفت صحيفة ألمانية النقاب عن إرسال تركيا خلال الـ 7 أيام الماضية 10 طائرات شحن عسكرية محملة بالسلاح إلى مصراتة ، في انتهاك واضح لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

صحيفة “هاندلسابلات” قالت بحسب مانقلته صحيفة “العين الإخبارية” : “الاتحاد الأوروبي يرغب في تحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم عملية السلام، لذلك دشن الاتحاد مهمة “إيريني” في البحر المتوسط لمنع تهريب الأسلحة إلى ليبيا”.

وأضافت “لكن الجنود المشاركين في المهمة الأوروبية ينظرون للسماء الآن، بعدما كثفت أنقرة نقل الأسلحة إلى ليبيا جواً”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة لم تسمها قولها:” في آخر 7 أيام فقط أرسلت تركيا 10 طائرات شحن عسكرية محملة بالسلاح إلى مصراتة وتم رصد الطائرات في مطار إسطنبول قبل إقلاعها إلى طرابلس”.

كما تابعت الصحيفة:” أنقرة تواصل انتهاك قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتساهم في تصعيد الأوضاع بشكل كبير في البلاد”.