لبنان – أعلنت وزارة الصحة اللبنانية امس تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1233.

وتماثل 74 شخصا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أية حالة وفاة، لتستقر الوفيات عند 27.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في عدد الإصابات الجديدة مقارنة مع أمس الأحد الذي سجلت فيه 29 إصابة جديدة بالفيروس.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأحد عودة الحياة إلى طبيعتها، على أن يتم التقيد بالإجراءات الاحترازية من الوباء.

وأشارت إلى أن “حظر التجوال سيبقى ساريا من الساعة 12 ليلا حتى 5 صباحا، كما أن نظام تقييد حركة السيارات حسب أرقام لوحاتها طبق بدءا من يوم امس الاثنين .

المصدر: RT