نجم إيفرتون ينفق 37 ألف دولار بعد حادث السطو على منزل رياض محرز

نجم إيفرتون ينفق 37 ألف دولار بعد حادث السطو على منزل رياض محرز

انجلترا – ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن مهاجم إيفرتون الإنجليزي، مويس كين، اشترى كلبين مقابل 37,6 ألف دولار لحمايته من السرقة التي تستهدف اللاعبين في المملكة المتحدة خلال الآونة الأخيرة.

وقالت الصحيفة أن اللاعب الإيطالي دفع أمواله لشراء كلبين من فصيلة Rottweilers لحمايته وحماية منزله من عمليات السطو التي استهدفت مؤخرا منازل عدد من الرياضيين المشهورين.

وقامت شركة الأمن Chaperone K9 بنشر صورة للكلبين، اللذين اشتراهما كين، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وسبق لشركة الأمن تقديم خدماتها لعدد من الأسماء البارزة من اللاعبين، أمثال مهاجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ، ونجما مانشستر يونايتد المهاجم ماركوس راشفورد ولاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، ومدافع إنجلترا السابق ريو فرديناند.

ويأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط من كشف صحيفة “ذا صن” عن عملية السطو التي تعرض لها منزل نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، الذي بات آخر ضحايا لصوص سرقوا منه 3 ساعات فاخرة وأغراض شخصية بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني.

كما تعرض لاعب خط وسط توتنهام، ديلي آلي، في الشهر الماضي لسطو على منزله بلندن، وتمت سرقة أغراض بقيمة مليوني جنيه إسترليني.

المصدر: “ذا صن”