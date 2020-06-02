فرنسا – أفادت وزارة الصحة الفرنسية، امس بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في المستشفيات منذ أول مارس بلغ 18506 بينما لا تزال هناك 14288 حالة بالمستشفيات.

وقالت في إفادة يومية إنه على الناس مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة تفشي فيروس كورونا حتى مع استمرار انخفاض عدد الحالات في المستشفيات والعناية المركزة.

وأضافت: “بينما تستعد فرنسا لمرحلة ثانية من تخفيف الإجراءات اعتبارا من يوم الثلاثاء وسط توقع إعادة فتح المتنزهات والحانات والمطاعم، فإن الأخبار الجيدة لا يجب أن تجعلنا ننسى خطر الفيروس”.

جدير بالذكر أن باريس أعلنت الأحد تسجيل 31 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، ليبقى معدل المتوفين بالمرض على أساس يومي دون مستوى 100 شخص لليوم الـ11 على التوالي.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والثامنة من حيث حصيلة الإصابات.

وبدأت فرنسا يوم 11 مايو عملية رفع القيود العامة التي جرى فرضها على خلفية جائحة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز