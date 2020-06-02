إسرائيل – بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، امس مع سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الخطة الإسرائيلية لضم أراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” بأن غانتس استقبل ظهر اليوم السفير الأمريكي، حيث تناول الطرفان “خطة الضم وقضايا إقليمية”​​​.

وأضافت أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاقد العزم على تنفيذ هذه الخطة مطلع الشهر المقبل”، مشيرة إلى أن “الجهات المعنية ومن بينها أجهزة الأمن لم تتسلم بعد تفاصيلها”.

وأفادت مراسلة RT بأن غانتس اجتمع أيضا مع رئيس أركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي، وطالبه بالتأهب تحسبا لردود فعل في الضفة الغربية على قضية ضم الأراضي.

وكان موقع “i24News” الإسرائيلي أشار أمس الأحد إلى أنه لم تجر أي مناقشات “هامة” حتى الآن بين مسؤولين عسكريين وسياسيين حول موضوع ضم أجزاء من الضفة الغربية، و”لم يتلق الجيش الإسرائيلي جدولا زمنيا أو خرائط أو وثيقة سياسية فيما يتعلق بضم المناطق المذكورة”.

المصدر: RT + وكالات