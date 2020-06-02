سوريا – توفيت صباح اليوم الفنانة السورية هيام طعمة ، عن عمر يناهز 58 عاماً ، بعد صراع مع مرض السرطان ، ، ،وذلك في إحدى مستشفيات هولندا التي تقيم بها منذ سنوات.

وهى ممثلة ومغنية سورية ، قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو التليفزيون ..

لمعت الفنانة السورية في التمثيل والغناء، وهي من مواليد 18 أغسطس 1961 بمدينة حلب السورية، وتخرجت في دار المعلمات في سوريا، وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس، وعملت في مجال التدريس قبل أن تشغف بالفن.

اشتركت مع دريد لحام في مسرحية كاسك يا وطن واتجهت إلى الغناء ،

كما مثلت في السينما في العديد من الأفلام والتي لا تخلو فيها أدوارها من الإغراء ،

اختفت بهدوء عن الفن مع نهاية تسعينات القرن العشرين ..

ومن أبرز أعمالها الفنية ..

في التليفزيون ، “السندريلا ، الذئب ، الغفران ، جريمة لم ترتكب – سهرة تلفزيونية ، جمال الدين الأفغاني ..

بينما في السينما ..

غريب في الميناء .. هي والعملاق .. وتمت أقواله .. انتبهوا أيها الأزواج .. عائلة مشاغبة جدًا .. انا والعذراء والجدي ..

المصدر : ليالينا