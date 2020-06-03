ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن تبريرات الغنوشي ما هي إلا حيل وألاعيب ودسائس التيار العالمي لتنظيم الإخوان التي لم تعد تنطلي على أحد وطبيعي أن يمارس هذه الأكاذيب فرع التنظيم في تونس بصفته أحد أهم فروعها في المنطقة العربية وشمال أفريقيا بعد انهياره في مصر.

اوحيدة رأى في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن تيار التطرف والشر لا يعترف بالدولة الوطنية ويحلم بما يسمونه الخلافة الإسلامية تحت شعار الحاكمية لله هذا هو هدفهم وكل الأدوار التي يتقمصونها تحت عباءة الديمقراطية ما هي إلاّ وسائل ومطية لمنهجهم المخطط له بحسب قوله.