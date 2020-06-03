أول مباراة في إسبانيا بعد استئناف النشاط الكروي ستنطلق من الشوط الثاني!

أول مباراة في إسبانيا بعد استئناف النشاط الكروي ستنطلق من الشوط الثاني!

إسبانيا – أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن استئناف المنافسات بعد فترة التوقف التي سببها فيروس كورونا المستجد، ستبدأ بإقامة الشوط الثاني من مباراة رايو فاليكانو وألباسيتي.

وكانت المباراة التي أقيمت في ديسمبر الماضي، توقفت بعد الشوط الأول، عندما كان الفريقان متعادلين سلبيا، بسبب هتافات عنصرية من بعض مشجعي رايو فاليكانو ضد رومان زوزوليا مهاجم ألباسيتي.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان، اليوم الأربعاء: “ستستكمل مباراة رايو فاليكانو وألباسيتي ضمن دوري الدرجة الثانية في الـ10 من يونيو من الشوط الثاني، بدون حضور الجماهير”.

وفي 11 يونيو الجاري، ستستأنف منافسات الدوري الإسباني “الليغا” بعد توقف دام 3 أشهر، بسبب أزمة الوباء العالمي، حيث يلتقي إشبيلية مع ريال بيتيس في ديربي الأندلس.

المصدر: rfef.es