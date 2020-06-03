إسبانيا تسجل صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

إسبانيا تسجل صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

إسبانيا – أعلنت إسبانيا، امس عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، ما يؤكد تراجع الجائحة في البلاد التي كانت تعتبر سابقا من أكبر بؤر التفشي في العالم.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيانات جديدة بأنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد، ليبقى العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة عند مستوى 21127 شخصا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وشهدت إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، هبوطا كبيرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث سبق أن بلغ هذا العدد حالة واحدة في إحصائيات كل من 27 و28 مايو، وحالتين في 29 مايو، و4 حالات في 30 مايو، و2 في 31 مايو.

ويأتي هذا الانخفاض بعد أن تجاوزت حصيلة الوفيات على أساس يومي مرارا في وقت سابق مستوى 700 شخص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 137 حالة جديدة، مقابل 96 في إحصائية أمس الأحد، ليصل إلى 239932.

وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، والخامسة من حيث الإصابات.

وسبق أن أوضحت الوزارة أن أعداد المتوفين والمصابين قد تشهد تغيرات معينة نظرا لاتباع أسلوب جديد لحساب الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في البلاد.

المصدر: وكالات