الإمارات.. إجمالي إصابات كورونا يقترب من 36 ألفا بعد تسجيل 596 إصابة جديدة وثلاث وفيات

الإمارات.. إجمالي إصابات كورونا يقترب من 36 ألفا بعد تسجيل 596 إصابة جديدة وثلاث وفيات

الإمارات العربيه – أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و3 حالات وفاة جديدة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: ” تم إجراء أكثر من 35000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 35788 حالة”.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع عدد الوفيات في البلاد 269 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 388 حالة جديدة لمصابين وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 18726.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل 635 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا، مع تسجيل 406 حالات شفاء.

المصدر : RT