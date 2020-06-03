بروكسل – علق متحدث باسم الاتحاد الأوروبي على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس نيته دعوة روسيا إلى قمة مجموعة G7 “السبع الكبار” التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا العام.

ونقلت “رويترز” عن المتحدث قوله إن مشاركة روسيا في مجموعة الثماني الكبار G8 جرى تعليقه “حتى تغير روسيا نهجها وتسمح الظروف لـ G8 بخوض مناقشات ذات مغزى. هذا ليس هو الحال في الوقت الراهن”.

وذكر المتحدث أن من حق الولايات المتحدة كدولة تتولى في الفترة الحالية رئاسة G7 أن تدعو ضيوفا، لكنها لا تستطيع تغيير صيغة مجموعة “السبع الكبار” باعتباره إطار حيوي متعدد الأطراف.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، يوم الاثنين، أنه قرر تأجيل قمة دول مجموعة G7 في الولايات المتحدة إلى سبتمبر القادم، مشيرا إلى أنه يريد أن يدعو إلى هذه القمة كلا من روسيا والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية من أجل مناقشة “موضوع الصين” خلال الاجتماع.

واعتبر ترامب أن G7 بشكلها الحالي تمثل “مجموعة عفا عليها الزمان”، مبينا أنها لا تعكس التطورات الحالية في العالم بقدر كاف.

وقررت مجموعة “الثماني الكبار” (G8)، في العام 2014، تعليق مشاركة روسيا في لقاءاتها ردا على ما وصفته بقية دول المجموعة بانتهاك سيادة أوكرانيا من قبل روسيا عن طريق “ضم” شبه جزيرة القرم والدعم المقدم من موسكو لـ “الانفصاليين” في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

وأشارت موسكو مرارا إلى أن عودة القرم إلى الوطن الأم روسيا جرى بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم في شبه الجزيرة في مارس 2014. كما نفت موسكو، وعلى مستويات عدة، تدخلها في النزاع المسلح في دونباس.

المصدر: رويترز