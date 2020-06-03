ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي تراجع الدور الأوروبي في الملف الليبي لصالح قوى إقليمية أخرى تتقدمها تركيا، مشيرا إلى أن أوروبا أصبحت تتلكأ في الأزمة الليبية مع أنها معنية أكثر من غيرها بما يحدث عند حدودها الجنوبية.

التكبالي وفي تصريح لموقع “العربية.نت” أشار إلى أن عملية إيريني الأوروبية لمراقبة تنفيذ حظر السلاح على ليبيا التي أطلقتها مؤخرا لم تكن فعالة وبها الكثير من العيوب لتبقى الساحة شاغرة أمام تركيا التي تعلم أنه لن يردعها أحد.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الحديث الآن عن حل سلمي للأزمة والاستسلام للأمر الواقع سيكون في صالح أنقرة.