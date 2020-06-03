ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الثلاثاء المشاكل التي تعتري عمل شركات خدمات النظافة العامة، وإيجاد حلول دائمة لمعالجة وضعها المالي، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.

الاجتماع ضم وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي ووزير العمل والتأهيل الدكتور مسعود صوة حيث طالب الثني بالعمل مع وزارة المالية والتخطيط لحل مشاكل هذه الشركات.

واطلع خلال الاجتماع على سير العمل بالوزارتين وأبرز المشاكل التي تواجه عملهما في الوقت الراهن والحلول اللازم اتخاذها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.