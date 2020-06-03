الدولار يهبط مع اتساع نطاق آمال التعافي الاقتصادي

الولايات المتحدة – تراجع الدولار أمام معظم العملات اليوم، حيث شجعت احتمالات تبني مزيد من إجراءات التحفيز الحكومية والتعافي الاقتصادي العالمي، المستثمرين لتعزيز حيازاتهم من الأصول عالية المخاطر.

وأظهر موقع “بلومبرغ” أن مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، قد تراجع، بحلول الساعة 12:10 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 0.27% إلى 97.3820 نقطة. وللمقارنة فقد كان المؤشر قد سجل في 29 مايو الماضي 98.3440 نقطة.

وتراجع مؤشر الدولار بنحو ملحوط بنسبة 3% من مستوى ذروة الشهر الماضي، حيث بلغ في 14 مايو الماضي 100.466 نقطة.

وفيما يلي منحى تغير مؤشر الدولار في نحو شهر:

وصعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل نظيره الأمريكي، مع اتجاه الصناديق لاقتصادات يعتقد أنها تتعافى بمعدل أسرع من جائحة فيروس كورونا.

فيما زاد اليورو لذروة ثلاثة أشهر تقريبا بفضل آمال في أن يدعم صانعو السياسات أضعف الاقتصادات بمنطقة اليورو بشراء دين لإبقاء العائدات منخفضة.

كما نزلت العملة الأمريكية أمام الجنيه الاسترليني والين والفرنك السويسري فيما يتابع المستثمرون الاحتجاجات الضخمة التي تمتد في أنحاء الولايات المتحدة.

وقال خبير العملات يوكيو إشيزوكي، إن “الدولار الأمريكي ضعيف بشكل عام. وأمام الدولار الأسترالي فرصة كبيرة للصعود. التعافي الاقتصادي هو العامل الرئيسي”.

وارتفع الدولار الأسترالي أكثر من واحد بالمئة أمام نظيرة الأمريكي إلى 0.6982 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يناير الماضي.

كما نزلت العملة الأمريكية لأقل مستوى في شهر مقابل الإسترليني عند 1.2615 دولار. وارتفع اليورو إلى 1.1205 دولار اليوم مقتربا من ذروته في 16 مارس الماضي.

المصدر: “رويترز” + “بلومبرغ”