السعودية – جددت السعودية، امس دعمها لمقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن الهادفة لوقف إطلاق النار الدائم، منوها بأن “المسلحين الحوثيين” لم يلتزموا بوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال وزير الخارجية السعودي، الآمير فيصل بن فرحان، في كلمته خلال مؤتمر المانحين الافتراضي (عبر الفيديو) لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، اليوم الثلاثاء: “نجدد التأكيد على موقف المملكة الداعم لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن ومقترحاته الأخيرة لوقف إطلاق النار الدائم، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف المشاورات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل، وفق المرجعيات الثلاث”.

وأضاف الوزير السعودي أن المملكة قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014 مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 مليارا و940 مليون دولار، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة 453 مشروعا في 12 قطاعا غذائيا وإغاثيا وإنسانيا​​​ في اليمن.

ودعا الوزير في بيانه، جميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للوفاء بتعهداتها لليمن التي أعلن عنها العام الماضي بمبلغ مليارين و410 ملايين دولار أمريكي لتمويل عمليات الإغاثة وسيخصص منها 180 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات