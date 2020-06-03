السودان يوجه رسالة لمجلس الأمن حول رفضه أي إجراءات أحادية في أزمة “سد النهضة”

السودان يوجه رسالة لمجلس الأمن حول رفضه أي إجراءات أحادية في أزمة “سد النهضة”

السودان – وجه السودان رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، امس طالب فيها الالتزام بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون مع مصر وإثيوبيا بشأن “سد النهضة”.

كما طالب السودان في رسالته، بتشجيع الأطراف المعنيّة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وشدد على ضرورة الامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات بشأن السد.

وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مقترحا من إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي الموقع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

يذكر أن إثيوبيا رفضت التوقيع على مقترح اتفاق تقدم به الوسيط الأمريكي إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.

المصدر: وكالات