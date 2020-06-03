ليبيا – قدمت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي طلبًا بشكل مباشر لدول أوروبية إضافة إلى تركيا لمساعدتها في القبض على، سيف الإسلام معمر القذافي رغم ان الأخيرة غير موقعة على نظام روما الأساسي وذلك عقب أيام قليلة من تقرير نشرته وكالة ” نوڤا ” الإيطالية الشبه رسمية بالخصوص تناول تصريح من أحد الأشخاص المسؤولين عن أمن القذافي الذي أكد علمهم بما يجري بما فيه المحاولات التركية .

وقال مصدران رفيعان متطابقان لـ المرصد تعقيبًا على هذه التقارير بأن تركيا هي من بادرت وأبدت رغبتها للمحكمة في المساعدة وبدأت فعلاً في استخدام تواجد طائراتها المسيرة في مصراتة وقاعدة معيتيقة الجوية شرق طرابلس لتسيير طلعات مراقبة وتحليل في مهام للبحث عن سيف الإسلام إضافة لرصد طائرات مراقبة وتنصت ودعم فني تركية ” أواكس ” في مهام قبالة سواحل المنطقة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية يُعتقد بأنها كانت تعمل في ذات الإطار وكان آخرها واحدة يوم الاثنين الماضي.

وكشف المصدر بأن تركيا تتعاون في هذا الملف مع قوة محلية تابعة لداخلية الوفاق تتخد من قاعدة معيتيقة مقراً لها (قوة الردع الخاصة) لتقفي أثر القذافي بمحيط الجبل الغربي وتأمين فريق لها لتركيب هوائيات لطائرتها المسيرة “بيرقدار TB2 ” لتتمكن من تغطية محيط المدينة بالكامل لتسهيل عملية البحث مؤكدًا أن هدف أنقرة الأساسي هو القبض عليه وتسليمه ” كورقة ” لحكومة الوفاق ثم المماطلة في تسليمه للجنايات الدولية ولاحقًا إبعاده عن المشهد عبر تسليمه رسميًا حيث لا تمانع حكومة السراج من ذلك مبدئيًا وكان موقفها ذلك مترجمًا في جلسة 12 نوفمبر الماضي التي حضرها وزير العدل محمد لملوم .

وفد حكومة الوفاق في محكمة الجنايات الدولية يُبلغ المحكمة بموافقته أن يتم جلب سيف الإسلام القذافي للمحاكمة في لاهاي . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/dqNOhviutn — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 12, 2019

ويأتي هذا التحرك من قبل محكمة الجنايات الدولية بعد رفضها طلب إستئناف فريق محاماة سيف الإسلام القذافي بشأن عدم إختصاصها بمحاكمته بعد صدور عفو عام من قبل مجلس النواب المنتخب ومقره في طبرق.

ويقول المصدران بأن المحكمة تحاول استغلال التواجد العسكري التركي في ليبيا وحالة الفوضى الراهنة لتقوم تركيا بمشاركة قوة محلية بالقبض على القذافي الابن وتسليمه لها رغم صدور قرار العفو العام من قبل البرلمان بالإضافة إلى دعم قطر لهذه الفكرة وعرضها على مدعية المحكمة التي زارت الدوحة في نوفمبر 2019 وأشادت من هناك بالجهود القطرية في ” تطوير المنظومة القانونية الدولية ” .

سمو أمير دولة #قطر يستعرض مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تداعيات الأزمة الخليجية وانتهاك دول الحصار#تميم_المجد pic.twitter.com/un72xcPgkj — نيوز كوم (@nuwscom) July 10, 2017

المرصد – خاص