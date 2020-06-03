ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده غيرت الموازين في ليبيا ولولاها لتحوّل الصراع إلى حرب شوارع.

أوغلو وفي تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة” القطرية أضاف:”مصر وفرنسا والمرتزقة من دول مجاورة يدعمون حفتر، لكن أبو ظبي هي التي تمده بالمال والسلاح وأنه لا قوة كبيرة له ولا يمكنه الصمود أمام القوة الشرعية”.

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية التركي في تصريحاته عن استعداد بلده للعمل مع أي طرف في شرق المتوسط،مؤكداً أن بلاده لن تقبل التهميش.

أوغلو قال إن أي اتفاق في شرق المتوسط لا تكون تركيا طرفا فيه يعد باطلا،مشددا على أن الأنشطة التركية في شرق المتوسط تأتي في إطار القانون،وفق تعبيره.