ليبيا – أكد مجلس الأمن القومي التركي استمرار أنقرة في تقديم الاستشارات العسكرية لحكومة فائز السراج من أجل احلال الاستقرار والسلام.

المجلس وفي بيان له نشرته وكالة “الاناضول”التركية أمس الثلاثاء أكد على مواصلته تقديم الاستشارات العسكرية لما وصفها بـ”الحكومة الشرعية في ليبيا” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) من أجل ما وصفه بـ” إحلال السلام والاستقرار” عبر الحفاظ على وحدة الكيان السياسي لليبيا ووحدة أراضيها حسب زعمه.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مبدئي ضد من وصفهم بـ”المغتصبون لإرادة الشعب الليبي المستهدفون للحكومة الشرعية ” (القوات المسلحة الليبية والبرلمان المنتخب) ،بحسب البيان.

المجلس أضاف:” بحثنا مواقف الدول المعادية لأنشطتنا المشروعة في المتوسط وأكدنا على الاستمرار في حماية مصالحنا بالبر والبحر والجو دون تقديم أية تنازلات”.