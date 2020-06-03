انجلترا – تقدم نادي تشيلسي باقتراح جديد بشأن عودة الحياة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة عقب أزمة فيروس كورونا المستجد خلال الشهر الجاري.

ووفقًا لصحيفة “تيليجراف” البريطانية، فإن تشيلسي اقترح زيادة عدد الجالسين على مقاعد البدلاء في مباريات البريميرليج إلى تسعة (بدلا من 7).

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي يستشهد باحتمالية تعرض اللاعبين لإصابات عقب التوقف الأخير، بالإضافة إلى خسارة لاعبين بسبب بفيروس كورونا.

وأوضحت أن تشيلسي يرى أن تطبيق هذا الاقتراح سيمنح المدربين اختيارات أفضل في المباريات، لا سيما أنه تم زيادة عدد التغييرات إلى خمسة في كل لقاء هذا الموسم.

وذكرت الصحيفة أنه ستتم مناقشة اقتراح تشيلسي في اجتماع رابطة البريميرليج، الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يحظى بقبول من الأندية والمدربين الآخرين.

وكالات