إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدمات نجم برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولعب سيرجي روبرتو (28 عامًا) في برشلونة منذ مرحلة الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول، وبات عنصرًا مؤثرًا مع جميع المدربين، لإجادته اللعب في العديد من المراكز.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هناك اهتمام قوي من قبل مانشستر سيتي بضم روبرتو، حيث يعرفه بيب جوارديولا مدرب الفريق الإنجليزي جيدًا، منذ أن كان مدربًا للبارسا.

وبناء على توصية من جوارديولا، قام تكسيكي بيجريستين، المدير الرياضي في السيتي، بالسؤال عن موقف اللاعب.

وفي الوقت الذي يبحث فيه برشلونة عن محاولة استخدام لاعبيه في إنهاء صفقاته الصيفية مثل لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، أو ميراليم بيانيتش من يوفنتوس، لا ينوي سيرجي الانتقال إلى أي من الناديين.

وبناء عليه، طلب برشلونة بعض الوقت، ووضع شرطًا لإتمام الصفقة هو أن تكون بعيدة عن أي مقايضات.

ويرتبط روبيرتو بعقد مع برشلونة ممتد حتى صيف 2022.

وكالات