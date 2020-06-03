ليبيا – قال رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي سمير غطاس إن أنقرة لديها رغبة توسعية بإقامة المزيد من القواعد العسكرية والبحرية بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية كما هي الحال بالصومال وقطر.

غطاس أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” ” ربما لا تكون “الوطية” (قاعدة عقبة بن نافع الجوية) الموقع الاستراتيجي الملائم الآن، أو المفضل للأطماع التركية، وبالتالي فإن التفكير التركي سيتجه حتماً إلى تأسيس قواعد بحرية بحماية عسكرية على شواطئ البحر المتوسط أمام مدن سرت ومصراتة وطرابلس ليتمكن بواسطتها من حماية مشروعه في التنقيب عن الغاز بمنطقة شرق المتوسط، وينافس مصر واليونان وقبرص، هذا هدف أساسي لإردوغان ولن يجاهر به إلاّ إذا تعرض الجيش في الفترة المقبلة لخسائر فادحة تجبره على التقهقر إلى بنغازي”.

وإعتبر أن الأتراك وفي ظل امتلاكهم لحرية التحرك والوجود والتمركز بكل المواقع التابعة لسيطرة الوفاق قد لا يندفعون في تحويل الوطية إلى قاعدة عسكرية حالياً تجنباً أن يترجم ذلك بأنه رسالة استفزازية لروسيا والدول الأوروبية.