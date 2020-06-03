فرنسا.. معدل الوفيات اليومي بكورونا فوق الـ 100 لأول مرة منذ نحو أسبوعين

فرنسا.. معدل الوفيات اليومي بكورونا فوق الـ 100 لأول مرة منذ نحو أسبوعين

فرنسا – أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 107 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا، ليتجاوز المعدل اليومي للوفيات بسبب الفيروس عتبة الـ 100 حالة لأول مرة منذ 13 يوما.

وأشارت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 0.4% إجماليا خلال اليوم الأخير، لتصل الحصيلة لضحايا كورونا في البلاد إلى 28940 شخصا، وهي خامس أكبر حصيلة وفيات كورونا في العالم.

أما عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات في الوقت الحالي، فيستمر بالتراجع منذ عدة أسابيع، حيث انخفض عددهم من 14288 مصابا إلى 14028 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ويستمر كذلك انخفاض عدد المصابين في العناية المركزة بعد وصوله إلى ذروته يوم 8 أبريل الماضي، وقد انخفض هذا العدد من 1302 يوم الاثنين إلى 1253 اليوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز