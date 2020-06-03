ليبيا – كشفت مصادر برلمانية ليبية رفيعة المستوى عن اتصالات تجري بين النواب لاستئناف عقد جلسات البرلمان الليبي في إحدى المدن الليبية، مشيرةً إلى وجود توافق كبير على عقد الجلسة الجديدة في مدينة غدامس جنوب البلاد.

المصادر البرلمانية أكدت في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” وجود تحركات يقوم بها رئيس مجلس النواب لاستئناف عقد الجلسات، لافتةً إلى أن زيارته للقاهرة مرتبطة بتفعيل مخرجات اجتماعات البرلمانيين الليبيين في مصر منذ أشهر عدة.

وأوضحت المصادر البرلمانية أن عدداً كبيراً من النواب يؤيدون فكرة استئناف جلسات البرلمان لعدم دخول البلاد في فراغ تشريعي، مشددةً على أن رئاسة مجلس النواب والنائب الأول للبرلمان الليبي فوزي النويري يجرون اتصالات مكثفة للدعوة لجلسة جديدة.

وأشارت المصادر إلى وجود شريحة واسعة من النواب الليبيين تسعى لتعديل اتفاق الصخيرات، وفرض رقابة تشريعية على الحكومة الليبية المؤقتة، موضحةً أن محاولات تجري من قبل حكومة الوفاق بدعم أطراف خارجية لتجميد دور البرلمان الليبي وتهميشه.