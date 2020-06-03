ليبيا – أجرى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الثلاثاء إتصالاً هاتفياً مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق لبحث اخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق تناول الإتصال التطورات العسكرية ومنها استمرار ما تم وصفه بـ”القصف العشوائي” على المدنيين الذي أسفر عن سقوط ضحايا خلال اليومين الماضيين في حديقة سوق الثلاثاء في الوقت الذي تتكاتف جهود دول العالم في مكافحة جائحة كورونا.

وتطرق الطرفان إلى عودة المسار العسكري” 5+5 ” وهو أحد مسارات برلين حيث أكد السفير على استمرار المسارين السياسي والاقتصادي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

ومن جهته، أعرب السفير الأمريكي عن دور الولايات المتحدة الأمريكية الهام لتحقيق الاستقرار في ليبيا والعمل على إعادة افتتاح الحقول النفطية وماترتب عن إغلاقها من ضرر على الميزانية العامة للدولة، مؤكداَ ضرورة استمرارها دعم الحوار الاقتصادي لضمان نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية.