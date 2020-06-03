مصر – أكد استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية في مصر أمجد الخولي، أن ارتفاع أعداد الإصابات في مصر بفيروس كورونا كان متوقعا، وأنه من المتوقع أيضا المزيد من الحالات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” الذى يقدمه خالد أبو بكر على قناة “أون” المصرية: “لابد من دفع ضريبة ما فعلناه منذ أسبوعين من تراخي تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، ونتمنى الوصول لذروة المرض وبداية مرحلة الانحسار”.

وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة للصحة العالمية “بلا دليل”، مضيفا أن المنظمة وضعت شروطا لفتح المجالات وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 46 وفاة و1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية