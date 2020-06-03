روسيا – تحدث وزير التجارة والصناعة الروسي، دنيس مانتوروف ،عن أربعة مزايا تنافسية عالية تتمتع بها روسيا، مقارنة بالدول الأجنبية الأخرى.

وقال الوزير لوكالة “نوفوستي” الروسية، اليوم الأربعاء، إن المزايا التنافسية الأربع لروسيا هي قوة الروح، والعلم، والموارد الطبيعية، والكوادر عالية الكفاءة.

وأوضح مانتوروف، أن قوة الروح تكمن في القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة للتحديات الناشئة التي تواجهها البلاد، أما وجود العلوم الأساسية فيسمح بتنفيذ أي مهام، وقد أثبت برنامج إحلال الواردات ذلك.

كما أن التكلفة المنخفضة للكهرباء والهيدركربونات تسمح بتنفيذ مختلف مشاريع الطاقة، وهذه هي الميزة الثالثة، على حد رأي الوزير الروسي.

يضاف لهذه المزايا الثلاث وجود مختصين مؤهلين، معتبرا أن الكادر عالي الكفاءة الميزة الرئيسية الرابعة التي تتمتع بها روسيا.

المصدر: نوفوستي