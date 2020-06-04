كوريا ج – أعلنت شركة UClass عن تطبيق جديد تعليمي مخصص للأطفال، يتوقع أن يصبح من أهم المنافسين لـ tik tok بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة.

وأشار مؤسس الشركة المطورة لهذا التطبيق، زاك رينجلستاين، إلى أن تطبيق Zigazoo هو تطبيق مجاني مخصص لأطفال المدارس الذين لم يتجاوزوا المرحلة الإعدادية، ومن خلاله يمكن لهذه الفئات العمرية التعلم عبر تمارين خاصة تقدم لهم من خلال مقاطع فيديو قصيرة، ويمكن لمستخدميه أيضا مشاركة إجاباتهم مع أصدقائهم الموجودين في التطبيق.

وأوضح رينجلستاين أن هذا التطبيق يضمن نوعا من الخصوصية، إذ يمكن للآباء من خلاله التحكم بإعدادات التطبيق، وقبول طلبات الصداقة المرسلة إلى أطفالهم من المستخدمين الآخرين، بهذا يمكنهم تحديد نوعية المستخدمين التي سيتواصل معها أطفالهم.

وقال الخبير التقني إنه كان قد اختبر هذا التطبيق مع أطفاله، وأن نتائج اختباره كانت مبشرة، وجعلته يدرك أن الأطفال يحبون مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة.

ويأمل رينجلستاين في تحسين قدرات تطبيقه عبر إطلاق قنوات Zigazoo الجديدة، التي سيتعاون في تطويرها مع عدد من الشركات التي تعنى بترفيه الأطفال حول العالم، وعدد من المكتبات والمتاحف وشبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: techcrunch