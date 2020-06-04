ليبيا – افتتح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد الله الثني برفقة وزير الصحة الدكتور سعد عقوب اليوم الخميس وبحضور وزير التعليم الدكتور فوزي بومريزي ووزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف مستشفى بالخاثر القروي شرقي البلاد مجهز باحدث الأجهزة والمعدات الطبية وعدد من الاقسام الإضافية.

وزارة الصحة أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن المستشفى يشمل اقسام الإيواء الولادة والعمليات والعناية الفائقة وعدداً من العيادات الخارجية وذلك وفقاً لاستراتيجية وزارة الصحة والتي تهدف لتقريب وتوطين الخدمة للمواطن داخل نطاق بلدة بالخاثر وما جاورها.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية واعيان ومشائخ المنطقة ومدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي ومدير ادارة الخدمات الصحية طبرق السيد عبدالمنعم اسويكر وعدد من الأطقم الطبية والطبية المساعدة. كما أجرى رئيس الحكومة برفقة وزير الصحة وعدد من الوزراء بالحكومة الليبية عقب قصه شريط الافتتاح جولة داخل أقسام المستشفى للاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات متعهداً بتقديم الدعم الكامل عن طريق وزارة الصحة لكل أقسام المستشفى بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.