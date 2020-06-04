ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إن ما وصفها بـ” الدول الداعمة لحفتر ” تلعب ورقتها الاخيرة بالضغط لعودة اجتماعات لجنة 5+5 .

الشاطر أشار خلال تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أن هذه المحاولات يائسة لإحياء ميت، مضيفاً “من البداية قلنا أن مؤتمر برلين فاشل. اصروا على اجتماعات لجان مخرجاته الثلاثة. قلنا ستفشل وقد فشلت”.

وأضاف :” الجيش القوات المساندة يصنعون الانتصارات ويزفون البشائر على صناع القرار السياسي، حث الخطى للحاق بركب الانتصارات والتوجه للمحاكم الدولية لحسم قضائياً ما لم يحسم سياسياً، تحرر مطار طرابلس الدولي و أصبح اجتماع 5+5 في حكم العدم”.