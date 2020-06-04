بروكسل – عزز البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء سندات اليوم في أحدث مسعى له لدعم الاقتصاد، الذي يتهاوى بفعل إجراءات العزل العام المستمرة منذ أكثر من شهرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

ورفع البنك المركزي الأوروبي حجم برنامجه الطارئ لمشتريات الجائحة إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار) من 750 مليار يورو ومدده حتى يونيو حزيران 2021 على أقرب تقدير، مع التعهد بإعادة استثمار الحصيلة حتى نهاية 2022 على الأقل.

ويستهدف التحرك توفير مساحة للتنفس للحكومات، التي تعاني من عجز كبير في الميزانية لتخفيف أثر أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال البنك المركزي الأوروبي، إن قراره جاء كاستجابة لتداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستحدث مزيدا من التيسير في موقف السياسة النقدية العامة.

كذلك قرر المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأظهر مسح أمس الأربعاء أن شركات منطقة اليورو عانت من انكماش مدمر آخر للأنشطة في مايو الماضي، وبينما توجد مؤشرات على أن الأسوأ انتهى فإن العودة إلى النمو قد تستغرق شهورا.

المصدر: “رويترز”