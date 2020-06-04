ليبيا – استقبل مطار بنينا الدولي خلال اليومين الماضيين رحلتين قادمتين من تونس على متنهما مواطنين كانوا عالقين بالخارج ومن بينهم بعض الحالات المرضية والجرحى.

وزارة الصحة بالحكومة الليبية أوضحت أن الطائرة الأولى وصلت عند الساعة السادسة والربع مساء أما الطائرة الثانية فوصلت عند الساعة التاسعة والربع مساءً.

وقد قامت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية – بنغازي باستكمال كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر الصحي وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا الدولي.

وأشارت إلى أنه تم تسكينهم بالمواقع المخصصة للحجر ومتابعة حالتهم الصحية عن طريق نقاط المراقبة الصحية التي تشرف عليها الغرفة المركزية..

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