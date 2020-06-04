تحقيق يكشف عن عقود من الفساد في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

تحقيق يكشف عن عقود من الفساد في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

بودابست – كشف المحقق الكندي المستقل ريتشارد مكلارين اليوم الخميس، عن عقود من الفساد في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال خلال رئاسة الهنغاري تاماش إيان.

وقال مكلارين في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو اليوم الخميس، إن إيان الذي استقال في أبريل الماضي تدخل في جهود مكافحة المنشطات وأشرف على سوء الإدارة المالية في سعيه “للسيطرة المطلقة”.

وشملت وقائع الفساد شراء أصوات والتستر على تعاطي منشطات ومخالفات مالية.

وأضاف مكلارين خلال المؤتمر الصحفي: “وجدت منظمة تخضع لما يقرب من نصف قرن لرئيس مستبد وقف من خلال آليات السيطرة المختلفة وراء كل الأحداث التي شهدتها مؤسسته.

وتابع: “هوس إيان بالسيطرة فرض أجواء التخويف والترهيب وحال دون وجود إدارة رياضية رشيدة. رصدنا فسادا على أعلى المستويات في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال”.

وينفي إيان، الذي عمل مع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ عام 1976، ارتكاب أي أخطاء.

وشغل الهنغاري البالغ 81 عاما منصب الأمين العام لمدة 24 عاما وعمل رئيسا للاتحاد الدولي لرفع الأثقال لمدة 20 عاما.

المصدر: رويترز