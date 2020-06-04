ج السودان – نفت جنوب السودان إدعاءات سابقة بأنها سمحت لمصر بإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها.

وأفاد بيان صادر عن وزارة خارجية جنوب السودان، امس أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إدعاءات حول السماح لمصر بإنشاء قاعدة، في منطقة باجاك بالقرب من الحدود الإثيوبية، لا تمت للحقيقة بصلة.

وأكد البيان على أن حكومة جنوب السودان لم تمنح مصر أي قطعة أرض ضمن حدودها، مشددة على علاقات الصداقة التي تربطها بكل من إثيوبيا ومصر.

وأشار إلى تعاون جنوب السودان مع كلا البلدين في سبيل تنفيذ اتفاق السلام بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية في المنطقة.

وشددت على أن “هذا النوع من الإدعاءات والبروباغندا مصدرها أعداء السلام في البلاد”.

واختتم بيان الوزارة بالقول، إن جنوب السودان “دولة محبة للسلام وستظل دائما تدعم التعايش السلمي مع دول الجوار والمنطقة والعالم بأسره”.

وانتشرت مؤخرا أنباء مفادها أن جنوب السودان سمحت لمصر بإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها، عقب الأزمة الدبلوماسية التي تعيشها القاهرة مع أديس أبابا بسبب سد النهضة.

والأحد، أعلنت وساطة دولة جنوب السودان، أنه سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام في 20 يونيو/ حزيران الجاري، بين الحكومة السودانية وفصائل “الجبهة الثورية”.