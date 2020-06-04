جونسون: إجراءات بكين في هونغ كونغ تشكل تهديدا حقيقيا على الإعلان الصيني البريطاني المشترك

جونسون: إجراءات بكين في هونغ كونغ تشكل تهديدا حقيقيا على الإعلان الصيني البريطاني المشترك

انجلترا – اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن إجراءات بكين في هونغ كونغ تعرض “الإعلان الصيني البريطاني المشترك” لخطر “تآكل” كبير.

وأقر الإعلان المذكور الموقع سنة 1984 أن تعيد الصين لمنطقة هونغ كونغ حكمها الذاتي السابق (ليشمل ذلك مناطق جزيرة هونغ كونغ وشبه جزيرة كولون والأقاليم الجديدة) في الأول من يوليو عام 1997، بينما وافقت المملكة المتحدة على نقل ملكية هونغ كونغ إلى جمهورية الصين الشعبية في التاريخ ذاته.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أن بلاده لن تتخلى عن شعب هونغ كونغ إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزاماتها الدولية بموجب الإعلان.

وقررت بكين فرض هذا القانون بعد موجة من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، ما أثار معارضة دولية وأدى إلى عودة الاضطرابات مجددا.

وينص القانون الخاص بالأمن القومي فرض عقوبات على الأنشطة الانفصالية و”الإرهابية” والتخريب والتدخلات الأجنبية في المدينة.

المصدر: وكالات