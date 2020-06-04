إيطاليا – كشفت دراسة رئيسية، هي الأولى من نوعها، عن وجود ارتباط بين أنواع معينة من الدم واحتمالية فشل الجهاز التنفسي كرد فعل على الإصابة بفيروس كورونا. لذا، يمكن أن تلعب الوراثة دورا هاما.

وتعد الدراسة، التي تحمل العنوان: “موضع فصيلة الدم ABO والكتلة الجينية للكروموسوم 3 المرتبط بالفشل التنفسي لـ SARS-CoV-2 في تحليل الارتباط على نطاق الجينوم الإيطالي-الإسباني”، عبارة عن دراسة ارتباط على مستوى الجينوم (GWAS).

وتبحث GWAS عن الارتباط بين علامات الحمض النووي (الطفرات الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء الجينوم البشري)، والسمات الجسدية أو العقلية الخارجية من نوع ما. وفي هذه الحالة، كانت هذه السمة عرضة للغاية لـ “كوفيد-19″، ممثلة بفشل في الجهاز التنفسي.

وعندما يتعلق الأمر بـ GWAS، فإن “الارتباط” هو الكلمة الرئيسية. لا تبحث GWAS عن السببية، وبالتالي فهي ليست سوى الخطوة الأولى في العملية للعثور على العوامل الموروثة وراء السمات الجسدية أو العقلية أو السلوكية. وعلاوة على ذلك، نُشرت الورقة البحثية قبل مراجعتها من قبل الأقران على خادم medRxiv قبل الطباعة، ما يعني أن نتائجها يجب أن تؤخذ مع “رشة من الملح”.

ومع ذلك، هذا هو أول مؤشر قوي على العوامل الوراثية، التي تلعب دورا في رد فعل “كوفيد-19”.

– أي فصيلة دم هي الأفضل؟

حللت الدراسة أكثر من 8 ملايين ونصف طفرة وراثية في المجموع، وأدرجت 1725 إسبانيا و2090 إيطاليا من 7 نقاط ساخنة لفيروس كورونا (ميلان، مونزا، مدريد، سان سيباستيان، وبرشلونة) في الدراسة. وبذل الباحثون جهودا لاستبعاد الأشخاص من أصول عرقية أجنبية، للحفاظ على أكبر قدر ممكن من التجانس في قاعدة البيانات.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم A+، هم أكثر عرضة للإصابة بالفشل التنفسي من “كوفيد-19”. وعلاوة على ذلك، فإن أولئك الذين لديهم فصيلة دم من النوع O، يكونون أكثر حماية من الفيروس. وكان هذا صحيحا بالنسبة للفوج (التحليل الجماعي) ككل، وكذلك للفوج عند تقسيمه إلى إسبانيا فقط وإيطاليا فقط.

ويطالب العديد من المعلقين بإجراء دراسات مماثلة عبر مجموعات أوروبية أوسع، لمعرفة ما إذا كان الارتباط قائما بين المزيد من البلدان.

المصدر: RT