رسميا.. زيادة عدد التبديلات في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”

رسميا.. زيادة عدد التبديلات في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”

انجلترا – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” في بيان رسمي اليوم الخميس، السماح بإجراء 5 تبديلات خلال المباراة الواحدة في ما تبقى من المسابقة لهذا الموسم.

وأشارت الرابطة في بيانها أن مقاعد البدلاء ستضم 9 لاعبين بدلا من سبعة.

وأكد البيان أن الأندية المشاركة في “البريميرلغ” وافقت على تلك التعديلات في ظل الظروف التي يمر بها الموسم الحالي.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “IFAB” الشهر الماضي للحيلولة دون استنزاف اللاعبين، بعد ابتعادهم عن المنافسات لفترة طويلة عقب تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيسمح لكل فريق بإجراء التبديلات الخمسة خلال 3 فترات كحد أقصى، بجانب إمكانية التبديل بين شوطي المباراة، منعا لإهدار الوقت عبر التوقفات الكثيرة.

وكانت رابطة “البريميرليغ” قد أعلنت في وقت سابق استئناف الدوري في الـ17 من يونيو الجاري.

المصدر: premierleague.com