الاردن – أعلنت شركة أردنية اليوم الخميس عن توزيع أرباح عن السنة المالية الماضية على المساهمين. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه شركات من صعوبات بسبب أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن مجلس إدارة شركة “سنيورة للصناعات الغذائية” الأردنية وافق على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بنسبة 18% من رأس المال، وذلك بواقع 10% كأرباح نقدية، أي ما يعادل 2.5 مليون دينار أردني (3.53 مليون دولار)، و8% على شكل أسهم مجانية بواقع 2 مليون سهم.

وارتفع بذلك رأس المال المدفوع للشركة ليصبح 27 مليون دينار أردني (38.08 مليون دولار).

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة “سنيورة للصناعات الغذائية” طارق عمر العقاد، إن عام 2019 كان مليئا بالتطورات والإنجازات للشركة بالرغم من استمرار التحديات الإقليمية المحيطة”.

وأشار إلى تحقيق شركة “سنيورة” صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 6.1 مليون دينار أردني (8.6 مليون دولار) بارتفاع نسبته 41% عن العام 2018، وإلى نمو الإيرادات الكلية بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ مجموع الإيرادات 63.8 مليون دينار أردني (89.99 مليون دولار) في العام 2019.

المصدر: “خبرني”