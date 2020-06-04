انجلترا – كشف خبراء عن فاكهة استوائية، ينبغي تضمينها في نظامنا الغذائي، زاعمين أنها قد تقلل من فرص الإصابة بمضاعفات خطيرة للعدوى التنفسية.

وتعد المانغو إحدى أفضل الثمار التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار، وفقا لتطبيق طورته شركة علوم الصحة ZOE.

وقالت الشركة إن فاكهة المانغو غنية بفيتامين A، وهو أمر حاسم لتحسين جهاز المناعة، خاصة في ظل انتشار جائحة “كوفيد-19″، حيث يساعد تناول المزيد من المانغو في دعم وظيفة الجهاز المناعي.

وأضافت: “يلعب العديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة، دورا رئيسيا في دعم وظائف المناعة لدينا. وفيتامين A، الذي يمكن العثور عليه في الفاكهة والخضروات ذات الألوان الزاهية، بما في ذلك السبانخ والجزر والبطاطا الحلوة والفلفل الأحمر والمانغو والبابايا والمشمش، هو مثال واحد فقط”.

ويعد الحفاظ على القناة الهضمية المتوازنة، أحد أفضل الطرق لصون الصحة في ظل انتشار الأمراض.

ويُنصح بتجنب تناول الأطعمة المصنعة، وكذلك التقليل من استهلاك الملح والسكر. وينبغي الجمع بين تناول نظام غذائي متوازن والتمرين المنتظم والكثير من النوم.

المصدر: إكسبريس