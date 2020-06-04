في 2024.. الجزائر تتخلى عن استيراد الوقود

في 2024.. الجزائر تتخلى عن استيراد الوقود

الجزائر – كشف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب عن خطط لإنشاء ثلاث مصافي جديدة في الجزائر، الأمر الذي سيساهم في تخلي البلاد عن استيراد الوقود نهائيا بنهاية 2024.

وقال الوزير في كلمة أمام البرلمان اليوم الخميس، إن الجزائر ستتخلى نهائيا عن استيراد الوقود بنهاية عام 2024.

وأضاف، أن البلاد تخطط لإنشاء ثلاث مصافي جديدة في كل من محافظتي تيارت وبسكرة ومنطقة حاسي مسعود أكبر مناطق إنتاج النفط في الجزائر، وستنتج المحطات الثلاث ما حجمه خمسة ملايين طن من الوقود.

والجزائر عضو في منظمة الدول المنتجة للبترول “أوبك”. وتستهلك نحو 20 مليون طن من الوقود سنويا، حسب بيانات رسمية لشركة سوناطراك الحكومية.

المصدر: RT