إيطاليا – تلقى سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو الإيطالي، ضربة قوية قبل استئناف مباريات الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، بعدما تعرض نجم فريقه لإصابة قد تبعده عن بعض المباريات الحاسمة في الفترة المقبلة.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي اليوم الخميس، أن الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب خط وسط لاتسيو، تعرض لإصابة في الركبة لم يتمكن على إثرها من إكمال التدريبات.

وأضاف الموقع أن اللاعب سيجري اختبارات طبية وفحص بالرنين المغناطيسي لمعرفة مدى الإصابة التي تعرض لها.

ويخشى لاتسيو من غياب سافيتش عن أولى مباريات الفريق بعد استئناف “الكالتشيو” أمام أتلانتا في الـ24 من يونيو الجاري.

ويعتبر سافيتش أحد العناصر المؤثرة في صفوف لاتسيو منذ بداية الموسم، بعدما ساهم بتسجيل 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة في الدوري.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر يوفنتوس صاحب الـ63 نقطة.

المصدر: وكالات