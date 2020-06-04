تركيا – أعلن نادي طرابزون سبور التركي اليوم الخميس، أنه سيستأنف لدى محكمة التحكيم الرياضي “كاس” بشأن العقوبة المفروضة عليه من الاتحاد الأوروبي بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية.

وقال “اليويفا” في بيان رسمي أمس الأربعاء، إن طرابزون أخفق في الالتزام بشروط تسوية توصل إليها مع الاتحاد القاري عام 2016 عندما تبين خرقه للقواعد.

وأضاف البيان أن هذا الإيقاف سيتم تنفيذه في حال تأهل طرابزون إلى إحدى بطولتي أوروبا الموسم المقبل أو موسم 2021-2022.

وذكر النادي التركي في بيان رسمي اليوم: “بينما نحترم القرار، نود أن نؤكد بشكل خاص أننا لم نوافق على القرار من خلال تقييمنا مع دفاع النادي”.

وذكر النادي أنه سيقدم استئنافا لدى محكمة التحكيم الرياضي “كاس” خلال عشرة أيام.

ويتصدر طرابزون ترتيب الدوري التركي بفارق المواجهات المباشرة عن باشاك شهير الوصيف الذي يقاسمه بعدد النقاط (53 نقطة)، علما بأن المنافسات ستستأنف في 12 يونيو بعد أن توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف، التي بدأ تنفيذها عام 2011، لمنع الأندية من إنفاق أموال أكثر من إيراداتها.

المصدر: وكالات