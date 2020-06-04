السودان – أصدر مجلس الأمن امس بالإجماع قرارين بشأن السودان، نص أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم مهمتها دعم المرحلة الانتقالية في البلاد، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

والقرار الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة واسمها “يونيتامس” أعدت مسودته كل من ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر.

وحسب وكالة “فرانس برس”، فإنه جاء في الوثيقة أن مجلس الأمن “يقرر.. إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لفترة أولية مدتها 12 شهرا”.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يعين سريعا مبعوثا لرئاسة هذه البعثة الجديدة.

ومنذ أن أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير في أبريل عام 2019 إثر انتفاضة شعبية استمرت عدة أشهر وتخللتها عمليات قمع عنيفة، دخل السودان في عملية انتقال سياسي. ومنذ أغسطس عام 2019 يحكم البلاد مجلس سيادي مختلط من مدنيين وعسكريين وحكومة من المدنيين لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

أما القرار الثاني، فيتعلق بتمديد بعثة “يوناميد” في إقليم دارفور، وعلى غرار القرار الأول صاغت مسودته كل من برلين ولندن.

ونص هذا القرار على “تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حتى 31 ديسمبر 2020”.

كما نص على وجوب “أن يبقى لغاية ذلك التاريخ عديد بعثة يوناميد، من عسكريين وشرطيين، على حاله”.

المصدر: أ ف ب