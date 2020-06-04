روسيا – أعلن منظمو سباق جائزة روسيا الكبرى للفورومولا 1 اليوم الخميس، أن حلبة سوتشي جاهزة لاستضافة سباقين متتاليين هذا الموسم لمساعدة بطولة العالم للسيارات على تعويض تأخر انطلاق المسابقة.

وقال منظمو سباق جائزة روسيا الكبرى في بيان إنهم يدرسون العديد من الخيارات.

وأضافوا: “البنية التحتية في سوتشي وخبرات الجهة المنظمة تسمح لنا بدراسة استضافة سباقين في فورمولا 1. لا تزال عطلة نهاية الأسبوع التقليدية للسباق الخيار المفضل ومع ذلك إذا لزم الأمر فإن المنظمين على أتم استعداد لأي مقترح بديل”.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة سوتشي، التي أقيمت فيها الألعاب الأولمبية الشتوية 2014، سباق جائزة روسيا الكبرى في الـ27 من سبتمبر المقبل، رغم أن هذا التوقيت من الموسم يكتنفه الغموض بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتملك الحلبة أفضلية نظرا لوجود مطار قريب وأماكن إعاشة كانت تستضيف المشاركين في الأولمبياد على بعد خطوات من الحلبة، ويمكن عزلها بسهولة في حال استمرت المخاوف من انتشار الوباء.

وقرر مسؤولو فورمولا واحد بالفعل إقامة سباقين متتاليين على كل من حلبتي رد بول في النمسا وسيلفرستون في بريطانيا، خلال يوليو وأغسطس المقبلين، على الترتيب، في جدول مبدئي يتضمن ثمانية سباقات أوروبية.

وهذه ستكون أول مرة تستضيف فيها حلبة سباقين ببطولة العالم خلال الموسم ذاته، وستكون أول مرة ينطلق فيها الموسم من النمسا، وكذلك أول مرة يقام فيها أي سباق دون حضور مشجعين.

وتأمل فورمولا واحد في إقامة عدد يتراوح بين 15 و18 سباقا في الموسم الجاري، على أن يكون الختام في أبوظبي في ديسمبر، وبعد إقامة سباق أيضا في البحرين.

وألغيت أربعة سباقات حتى الآن هي أستراليا وموناكو وهولندا وفرنسا، بينما تنتظر سباقات الصين وأذربيجان وكندا وفيتنام تحديد مواعيد إقامتها، وتحوم شكوك حول السباقات في سنغافورة وروسيا واليابان والولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل.

المصدر: رويترز+ وكالات