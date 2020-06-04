ليبيا – أجرى سامح شكري وزير الخارجية المصري أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع “هايكو ماس” وزير خارجية ألمانيا حيث تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ذكر وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أن الوزيرين بحثا آخر مُستجدات الوضع في ليبيا حيث تم التوافق على أهمية العمل على تنفيذ مقررات مؤتمر برلين ودعم الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة بما يحقق استعادة الأمن والاستقرار ويُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا.