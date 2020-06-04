مصر – أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، أن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد استئناف المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأوضحت الوزيرة أن المفاوضات ستجري على مستوى الخبراء، عبر وسائل التواصل الإلكترونية، وذلك تمهيدا لعقد جولة المفاوضات المقبلة على المستوى الوزاري، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

جاء ذلك خلال المحادثة الهاتفية التي أجرتها الوزيرة مع أندرى سليبنيف، وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وتناولت المحادثات بين الطرفين سبل دفع المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، والذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان، وذلك للتوصل لاتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الوزيرة إلى دعم القيادة السياسية لهذا الاتفاق الهام وحرصها على التوصل لاتفاق نهائي بين كافة الأطراف في أسرع وقت ممكن، والذي من شأنه مضاعفة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد، لافتة إلى اهتمام الحكومة بمشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، خاصة مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر واتفاق التجارة الحرة والتعاون في مجال نقل الخبرات الصناعية المتطورة بدول الاتحاد الأوراسي للصناعة الوطنية.

وأضافت الوزيرة أنه تجري حاليا مراجعة كل البنود التي تم التوافق عليها خلال جولات التفاوض السابقة، وذلك تمهيدا لاستئناف المفاوضات بين اللجان الفنية من الجانبين عبر خاصية الفيديو كونفرانس، خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك تقدما ملموسا بعدد كبير من مسارات الاتفاق، تشمل موضوعات التعاون الجمركي وتسهيل التجارة البينية والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية والمنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى التعاون الاستثماري، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاص بمنظمة التجارة العالمي

وأوضحت جامع أن هذا الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الإقليمية، خاصة وأن مصر تمثل سوقا كبيرا للدول أعضاء الاتحاد ومحورا رئيسيا لصادراتها لمختلف الأسواق الإفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوراسي تمثل أيضا نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة وسط آسيا.

من جانبه، أكد وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أندريه سليبنيف، حرص الاتحاد على إتمام اتفاق التجارة الحرة مع مصر، باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيرا إلى أن جولات التفاوض السابقة والتي عقدت على مدى العامين الماضيين قد شهدت توافقا في العديد من الموضوعات، الأمر الذي يسهم في التوصل إلى اتفاق يخدم اقتصاديات دول الاتحاد والاقتصاد المصري على حد سواء.

المصدر: RT