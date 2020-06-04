إسبانيا – ظهر دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد في جلسة استماع بمحاكمة الخميس في العاصمة الإسبانية لتسوية قضية تهرب ضريبي.

وطالب مدعون بسجن لاعب منتخب إسبانيا لكرة القدم لمدة ستة أشهر وتغريمه 507,2 يورو (564,8 دولارا) بداعي التهرب من دفع مليون و14,4 ألف يورو في 2014.

وذكرت وثائق قانونية أن كوستا البالغ 31 عاما لم يفصح عن مدفوعات بقيمة خمسة ملايين و150,6 ألف يورو من انتقاله من أتليتيكو إلى تشيلسي في إقراره الضريبي بجانب مليون يورو إضافية من حقوق استغلال الصور.

ويسمح القانون الإسباني باستبدال أحكام السجن التي تقل عن عامين في جرائم لا تتعلق بالعنف بغرامة مالية واتفق كوستا على دفع غرامة إضافية بقيمة 36,5 ألف يورو لتجنب السجن.

وقال متحدث باسم أتليتيكو لـ”رويترز”: “توصل دييغو كوستا إلى اتفاق قبل أشهر مع مدعين ودفع الغرامة المطلوبة بالفعل بجانب فائدة وتم سحب طلب السجن”.

وعاد كوستا، الذي ارتدى كمامة خلال المحاكمة بسبب وباء “كوفيد-19″، إلى أتليتيكو من تشيلسي في 2017 مقابل 55 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية وساعد الفريق اللندني في التتويج بلقبين للدوري الانجليزي الممتاز.

المصدر: “رويترز”